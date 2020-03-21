Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов

Как сообщил в интервью изданию GoAuto исполнительный вице-президент и главный дизайнер Aston Martin Марек Райхман, на одном кроссовере компания не остановится — британцы планируют постепенно расширять семейство DBX. На той же платформе построят несколько новых модификаций автомобиля, среди которых, скорее всего, окажется купеобразная версия и более вместительная семиместная. Первая будет конкурировать с Mercedes-AMG GLE Coupe, BMW X6 M и Porsche Cayenne Coupe, а модификация с тремя рядами кресел — с Mercedes-AMG GLS и BMW X7.
Райхман отметил, что менять конструкцию или размеры платформы Aston Martin не собирается по принципиальным соображениям, так что на появление более компактного кроссовера в модельной линейке британской компании не стоит рассчитывать. Стандартная версия DBX, по расчётам Aston Martin, должна увеличить ежегодные глобальные продажи марки примерно на четыре тысячи автомобилей. Прошлый год стал для компании не очень успешным: марка потеряла более 104 миллионов фунтов стерлингов.