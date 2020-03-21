Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов

Райхман отметил, что менять конструкцию или размеры платформы Aston Martin не собирается по принципиальным соображениям, так что на появление более компактного кроссовера в модельной линейке британской компании не стоит рассчитывать. Стандартная версия DBX, по расчётам Aston Martin, должна увеличить ежегодные глобальные продажи марки примерно на четыре тысячи автомобилей. Прошлый год стал для компании не очень успешным: марка потеряла более 104 миллионов фунтов стерлингов.