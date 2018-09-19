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13:31

Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GT и построят новый спорткар

Британский производитель выпустить особую серию автомобилей DBZ Centenary Collection

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В честь 100-летнего юбилея ателье Zagato компания Aston Martin намерена представить особую коллекцию автомобилей под названием DBZ Centenary Collection. В нее войдут «перевыпущенный» трековый спорткар 1960 годов DB4 GT Zagato и совершенного новая дорожная модель DBS GT Zagato.

Всего будет собрано 19 автомобилей, и по отдельности их продавать не будут. Цена пары коллекционных машин составит шесть миллионов фунтов стерлингов. Сборку DB4 GT Zagato наладят на заводе «Астона» в Ньюпорт-Пагнелле, нового DBS GT Zagato — в Гейдоне. По словам компании, «перевыпущенные» DB4 будут максимально приближены к оригинальным спорткарам.

Aston Martin DB4 GT Zagato

В основе DB4 GT Zagato образца 2019 года также будет лежать облеченная трубчатая рама, на которой закреплены кузовные панели из алюминия. Чтобы обеспечить точную подгонку деталей, инженеры Aston Martin будут использовать современную технологию цифрового сканирования. Финальные работы по кузову, теме не менее, планируется выполнять вручную.

Aston Martin DB4 GT Zagato будет оснащаться одной из версий двигателя с двухискровым зажиганием, спроектированным польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4. Вероятно, это будет рядная «шестерка» объемом 3,7 литра, отдача которой составит 385 лошадиных сил. Спорткар укомплектуют четырехступенчатой механикой и дифференциалом повышенного трения.

Новый спорткар DBS GT Zagato построят на базе экстремального DBS Superleggera. Модель получит новый кузов с характерной для Zagato крышей double-bubble, особую отделку передней части кузова и урезанную «хвостовую» часть.

Эскиз Aston Martin DBS GT Zagato.

Последней совместной работой Aston Martin и Zagato стал трехдверный универсал Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Он стал частью целого семейства Vanquish Zagato, в которое вошли еще три модели. Все машины получили кузов из карбона и задние фонари в стиле трекового суперкара Vulcan.

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