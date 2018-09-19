Aston Martin и Zagato «перевыпустят» классический DB4 GT и построят новый спорткар

Всего будет собрано 19 автомобилей, и по отдельности их продавать не будут. Цена пары коллекционных машин составит шесть миллионов фунтов стерлингов. Сборку DB4 GT Zagato наладят на заводе «Астона» в Ньюпорт-Пагнелле, нового DBS GT Zagato — в Гейдоне. По словам компании, «перевыпущенные» DB4 будут максимально приближены к оригинальным спорткарам.