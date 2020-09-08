Уникальный универсал Aston Martin выставили на продажу

Спецверсию итальянцы посвятили шестидесятилетию сотрудничества с британской маркой. В ходе переделки была полностью изменена задняя часть кузова. Оформление кормы, изготовленной из карбона и алюминия, призвано вызывать ощущение движения даже когда автомобиль стоит на месте.
В салоне появились дисплеи мультимедийной системы для пассажиров второго ряда, отделка из дуба, особые коврики и двухпанельная панорамная крыша с электрохромным стеклом, меняющим уровень прозрачности. Спинки сидений второго ряда складываются нажатием кнопки до уровня ровного поля, что позволяет поместить в багажник больше груза.
Фото: Classicmobilia
Двигатель Rapide оставили нетронутым – это 477-сильный бензиновый V12 объёмом 5,9 литра, работающий в тандеме с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартный седан с таким мотором разгоняется с места до первой «сотни» за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 303 километра в час.
Aston Martin Rapide был представлен в 2009 году на автосалоне в немецком Франкфурте. Через год, когда седан поступил в продажу, его начальная цена составила 201 300 долларов (15,3 миллиона рублей по текущему курсу). За универсал продавец планирует выручить 850 000 фунтов стерлингов, что соответствует 84,9 миллиона рублей.
На прошлой неделе отделение спецпроектов Q by Aston Martin представило свою последнюю работу: построенное по заказу купе Victor, в конструкции которого использовали детали гиперкара Valkyrie, лимитированного One-77 и двухдверки Vulcan.