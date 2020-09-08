Уникальный универсал Aston Martin выставили на продажу

Спецверсию итальянцы посвятили шестидесятилетию сотрудничества с британской маркой. В ходе переделки была полностью изменена задняя часть кузова. Оформление кормы, изготовленной из карбона и алюминия, призвано вызывать ощущение движения даже когда автомобиль стоит на месте.

В салоне появились дисплеи мультимедийной системы для пассажиров второго ряда, отделка из дуба, особые коврики и двухпанельная панорамная крыша с электрохромным стеклом, меняющим уровень прозрачности. Спинки сидений второго ряда складываются нажатием кнопки до уровня ровного поля, что позволяет поместить в багажник больше груза.