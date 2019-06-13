Aston Martin начал выпуск первого кроссовера

Кроссовер Aston Martin DBX рассекретят в конце 2019 года, а в первой половине 2020-го на конвейер встанут серийные экземпляры модели. К 2022 году к вседорожнику присоединятся новые «Лагонды», которые будут построены в стилистике концептов Vision и All-Terrain.