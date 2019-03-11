Видео: кроссовер Aston Martin DBX дрифтит за полярным кругом

Площадка центра исследований и разработок Pirelli выбрана неслучайно. Здесь находятся полигоны с различным типом покрытия — от имитирующих заснеженные дороги трасс до покрытых льдом технических отрезков. Испытания в условиях холодного климата позволят инженерам настроить работу подвески и полного привода в условиях, когда сцепление с дорогой минимально.
Aston Martin DBX построен на новой платформе, которую также будут использовать для электрических моделей марки Lagonda. Кроссовер сохранит гибридную установку, как у концепта, но у него будут и традиционные бензиновые агрегаты: битурбо «восьмерка» Mercedes-AMG мощностью около 510 сил и 750-сильный двигатель V12.