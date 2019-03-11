Видео: кроссовер Aston Martin DBX дрифтит за полярным кругом

Компания Aston Martin продолжает процесс доводки шасси своего первого кроссовера и сейчас тестирует прототипы DBX на испытательном полигоне Pirelli в Швеции, недалеко от полярного круга. Сборка первых образцов на заводе в уэльском Сейнт Атане начнется в середине этого года. Серийные машины появится в 2020 году.