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11:34

Aston Martin показал прототип своего первого кроссовера

Компания начала ходовые испытания модели DBX

Компания Aston Martin показала первый прототип кроссовера DBX. Сейчас автомобиль тестируют на трассе в Северном Уэльсе, где проходит этап чемпионата мира по ралли. Рыночный запуск модели запланирован на четвертый квартал 2019 года.

Для DBX разработана специальная программа ходовых испытаний, которой предшествовали интенсивные симуляционные тесты. Кроссовер будет ездить по полигонам за Полярным кругом, пустыням Ближнего Востока, Альпийским перевалам, автобанам Германии и, конечно же, Нюрбургрингу. В обязательной программе — проверка внедорожных и буксировочных возможностей.

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В основу Aston Martin DBX ляжет новая платформа. Ее же будут использовать для электрических моделей марки Lagonda. Кроссовер сохранит гибридную установку, как у концепта, однако помимо нее, у модели будут традиционные бензиновые агрегаты: битурбо «восьмерка» Mercedes-AMG мощностью около 600 сил и 750-сильный двигатель V12. Особенностью модели станут камеры бокового обзора, как у Audi e-tron и Lesux ES нового поколения.

Основными конкурентами Aston Martin DBX будут Lamborghini Urus и еще не представленный Ferrari Purosangue. Планируемый объем продаж кроссовера — пять тысяч экземпляров в год. Производство модели наладят на новом заводе компании в Сент-Атане, Южный Уэльс.

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