Aston Martin показал прототип своего первого кроссовера

В основу Aston Martin DBX ляжет новая платформа. Ее же будут использовать для электрических моделей марки Lagonda. Кроссовер сохранит гибридную установку, как у концепта, однако помимо нее, у модели будут традиционные бензиновые агрегаты: битурбо «восьмерка» Mercedes-AMG мощностью около 600 сил и 750-сильный двигатель V12. Особенностью модели станут камеры бокового обзора, как у Audi e-tron и Lesux ES нового поколения.