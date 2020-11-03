Покупателям квартиры с дизайном Aston Martin подарят особый DBX

Жилой комплекс 130 William — это 66-этажное здание с 242 резиденциями, 20 000 квадратных метров площадей под инфраструктурные объекты и собственным торговым центром. Проект небоскреба создан британским архитектором Дэвидом Аджайе, который решил оформить фасад в стиле классической манхэттенской каменной кладки, дополненной бронзовыми деталями, а также добавил ещё одну характерную черту — высокие арочные окна «под лофт».
Резиденции с дизайном Aston Martin расположены на 59 и 60 этажах. Полностью меблированные помещения с отдельными лоджиями украшены специально отобранными аксессуарами из коллекции Aston Martin Home, созданной вместе с итальянской фирмой Formitalia. В отделке гарнитуров использованы металлы, кожа, ткань, кашемир, черненый дуб и даже знаменитый каррарский мрамор, добываемый в Апуанских Альпах.
Покупатели такой квартиры могут в качество опции персонализировать одну из комнат. Например, её можно превратить в дополнительную спальню, кабинет, библиотеку или установить там гоночный симулятор от Curv Racing Simulators. Плюс каждому владельцу достанется особая версия кроссовера DBX с длинным названием Adjaye Special Edition Aston Martin DBX.
Вседорожник будет выделяться специальным окрасом кузова от отделения Q by Aston Martin и оформлением салона. Так, сиденья будут обиты прошитой вручную темно-зеленой кожей; вставки на передней панели и дверях изготовят из натурального камня, матированного орешника и черного анодированного алюминия.
Цена за всё это немаленькая. Самая простая квартира обойдется в 3 985 000 долларов (317,9 миллиона рублей), самая дорогая, пентхаус на 60-м этаже, — в 11 500 000 долларов (917,2 миллиона рублей).