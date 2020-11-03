Покупателям квартиры с дизайном Aston Martin подарят особый DBX

Вседорожник будет выделяться специальным окрасом кузова от отделения Q by Aston Martin и оформлением салона. Так, сиденья будут обиты прошитой вручную темно-зеленой кожей; вставки на передней панели и дверях изготовят из натурального камня, матированного орешника и черного анодированного алюминия.

Цена за всё это немаленькая. Самая простая квартира обойдется в 3 985 000 долларов (317,9 миллиона рублей), самая дорогая, пентхаус на 60-м этаже, — в 11 500 000 долларов (917,2 миллиона рублей).