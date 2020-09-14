Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор

Британский бренд позиционирует свой киберспортивный симулятор как лучший гоночный тренажер премиум-класса. Он представляет собой монокок из углеродного волокна, в котором размещен изогнутый широкоформатный монитор и гоночное рулевое колесо с элементами управления. Но главная особенность AMR-C01 — гоночное сиденье от гиперкара Aston Martin Valkyrie.

По словам представителей бренда, каждый гоночный тренажер собирается вручную. Симулятор получил инновационное программное обеспечение Assetto Corsa для сверхреалистичного погружения в процесс вождения. Кроме того, покупатели смогут персонализировать свой тренажер, выбрав один из нескольких цветов монокока и оформления с элементами из углепластика.