Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор

Британский бренд позиционирует свой киберспортивный симулятор как лучший гоночный тренажер премиум-класса. Он представляет собой монокок из углеродного волокна, в котором размещен изогнутый широкоформатный монитор и гоночное рулевое колесо с элементами управления. Но главная особенность AMR-C01 — гоночное сиденье от гиперкара Aston Martin Valkyrie.
По словам представителей бренда, каждый гоночный тренажер собирается вручную. Симулятор получил инновационное программное обеспечение Assetto Corsa для сверхреалистичного погружения в процесс вождения. Кроме того, покупатели смогут персонализировать свой тренажер, выбрав один из нескольких цветов монокока и оформления с элементами из углепластика.
Фото: Aston Martin
Тираж киберспортивного симулятора Aston Martin составит 150 экземпляров. Приобрести тренажер можно будет в IV четвертом 2020 года за 57 500 фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллионов рублей по текущему курсу) без учета налогов.
В конце августа компания Aston Martin выпустила лимитированню серию односолодового виски Black Bowmore DB5 1964. Стоимость каждой бутылки составила 50 000 фунтов стерлингов (примерно пять миллионов рублей). А в ноябре прошлого года компании Aston Martin и Brough Superior представили трековый спортбайк AMB 001. Тираж мотоцикла ограничат 100 экземплярами, а его цена составит 108 000 евро (примерно 9,6 миллионов рублей по текущему курсу).