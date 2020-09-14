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Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор

Всего выпустят 150 таких тренажеров

© Aston Martin
Анастасия Дубина
Компания Aston Martin представила первый в истории бренда киберспортивный гоночный симулятор AMR-C01, разработанный совместно с технологической студией Curv Racing Simulators. Всего будет построено 150 тренажеров. Стоимость каждого составит 57 500 фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллионов рублей по текущему курсу).

Британский бренд позиционирует свой киберспортивный симулятор как лучший гоночный тренажер премиум-класса. Он представляет собой монокок из углеродного волокна, в котором размещен изогнутый широкоформатный монитор и гоночное рулевое колесо с элементами управления. Но главная особенность AMR-C01 — гоночное сиденье от гиперкара Aston Martin Valkyrie.

По словам представителей бренда, каждый гоночный тренажер собирается вручную. Симулятор получил инновационное программное обеспечение Assetto Corsa для сверхреалистичного погружения в процесс вождения. Кроме того, покупатели смогут персонализировать свой тренажер, выбрав один из нескольких цветов монокока и оформления с элементами из углепластика.

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Фото: Aston Martin

Тираж киберспортивного симулятора Aston Martin составит 150 экземпляров. Приобрести тренажер можно будет в IV четвертом 2020 года за 57 500 фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллионов рублей по текущему курсу) без учета налогов.

В конце августа компания Aston Martin выпустила лимитированню серию односолодового виски Black Bowmore DB5 1964. Стоимость каждой бутылки составила 50 000 фунтов стерлингов (примерно пять миллионов рублей). А в ноябре прошлого года компании Aston Martin и Brough Superior представили трековый спортбайк AMB 001. Тираж мотоцикла ограничат 100 экземплярами, а его цена составит 108 000 евро (примерно 9,6 миллионов рублей по текущему курсу).

Источник: Aston Martin