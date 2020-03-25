В России начались продажи обновленного Mitsubishi ASX

Гамма двигателей прежняя: это атмосферник 1.6 мощностью 117 лошадиных сил либо 2,0-литровый агрегат, выдающий 150 сил. Коробки — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Привод может быть как передним, так и полным. Заметные изменения в салоне — появление новой медийной системы Mitsubishi Connect с экраном на восемь дюймов и нового материала обивки сидений.