Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:47

В России начались продажи обновленного Mitsubishi ASX

Кроссовер стоит минимум 1 382 000 рублей

Алексей Носаченко
Компания Mitsubishi объявила о начале продаж в России рестайлингового ASX. Внешность кроссовера подогнали под фирменный стиль Dynamic Shield, заменили мультимедийную систему и добавили новый материал обивки сидений и цвета окраски кузова. Цены на обновлённый Mitsubishi ASX начинаются от 1 382 000 рублей, что на 133 000 рублей дороже дорестайлинговых машин.

Визуально отличить обновленный Mitsubishi ASX от предшественника можно по оформлению передней части кузова. Она полностью новая и повторяет дизайн передка Eclipse Cross и рестайлингового Pajero Sport. На кроссовере появилась двухуровневая светотехника, которая вместе с X-образными вставками является неотъемлемой частью фирменного стиля Dynamic Shield.

Гамма двигателей прежняя: это атмосферник 1.6 мощностью 117 лошадиных сил либо 2,0-литровый агрегат, выдающий 150 сил. Коробки — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Привод может быть как передним, так и полным. Заметные изменения в салоне — появление новой медийной системы Mitsubishi Connect с экраном на восемь дюймов и нового материала обивки сидений.

Цены на обновленный Mitsubishi ASX начинаются от 1 382 000 рублей (версия ASX MIVEC 1.6 Inform MT). Самый дорогой вариант кроссовера — ASX MIVEC 2.0 Instyle CVT — обойдется в 1 822 000 рублей.