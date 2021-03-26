Geely Atlas с турбомотором 1.8 стал дефицитом в России. И вот почему

Упомянутые перебои с поставками отразились на продажах Geely Atlas. Кроссовер, который в 2019 и 2020 году был самым популярным китайским автомобилем в России и бестселлером Geely, в феврале 2021 года разошелся в количестве 436 экземпляров. Для сравнения, за тот же месяц россияне купили 542 «Кулрея».

Ранее в компании подтвердили планы по запуску нового кроссовера в России — Atlas Pro, который будет позиционироваться как самостоятельная модель. Уже известно, что на российском рынке Geely Atlas Pro предложат с трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил.