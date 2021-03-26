Geely Atlas с турбомотором 1.8 стал дефицитом в России. И вот почему

По состоянию на конец марта 2021 года, Geely Atlas представлен в России в трех модификациях: базовой с 2,0-литровым двигателем и «механикой», средней с агрегатом 2.4 в паре с автоматом и топовой с 1,8-литровым турбомотором в сочетании с автоматической трансмиссией. Версий с моторами 2.0 и 1.8 осталось на складах около 10 процентов, а весь остальной объем занимают кроссоверы с двигателем 2.4, сообщают дилеры марки. Причем некоторые продавцы отмечают, якобы поставок автомобилей с 1,8-литровым двигателем в 2021 году вообще не было.
«В настоящее время многие автопроизводители испытывают перебои с поставками автомобилей, и Geely — не исключение. В сложившейся ситуации мы приняли решение сконцентрироваться в первую очередь на версиях и комплектациях, которые пользуются наибольшим спросом в России», — рассказали «Мотору» в пресс-службе китайской марки.
На белорусском заводе «Белджи», откуда «Атласы» поставляют в Россию, заявили, что версия с 1,8-литровым турбомотором продолжает выпускаться, однако объем выпуска Geely Atlas снизили ради более популярного Coolray, на который приходится почти половина продаж марки.
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России
Упомянутые перебои с поставками отразились на продажах Geely Atlas. Кроссовер, который в 2019 и 2020 году был самым популярным китайским автомобилем в России и бестселлером Geely, в феврале 2021 года разошелся в количестве 436 экземпляров. Для сравнения, за тот же месяц россияне купили 542 «Кулрея».
Ранее в компании подтвердили планы по запуску нового кроссовера в России — Atlas Pro, который будет позиционироваться как самостоятельная модель. Уже известно, что на российском рынке Geely Atlas Pro предложат с трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил.