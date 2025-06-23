На производство российского электрокара «Атом» выделят 24 млрд рублей

На производство российского электрокара «Атом» выделят 24 млрд рублейСборка должна стартовать до конца этого года, а продажи — в 2026-м
Это не первая финансовая помощь от государственных компаний, которую получает АО «Кама». Так, в 2023 и 2024 годах Фонд развития промышленности выделил стартапу два льготных кредита на сумму 10 миллиардов рублей по программе «Автокомпоненты». Еще два миллиарда поступили в прошлом году от Российского фонда прямых инвестиций.
Осенью 2024-го сообщалось, что для запуска производства электрокара потребуются дополнительные 19,9 миллиарда рублей. Привлечь средства намеревались путем продажи пакета акций, а среди потенциальных покупателей называли КамАЗ, «Ротек», «Татнефть», «Ренову», «Газпром-Медиа Холдинг» и структуры госкорпорации «Росатом».
«Атом» разрабатывается с 2021 года. Проект уже на финишной прямой: столичный завод «Москвич» уже подготовил линии для производства электрокара. К старту готовы зоны сварки кузовов, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества. В продаже отечественный автомобиль должен появиться в 2026 году.
«Атом» — это четырехметровый хэтчбек с электромотором мощностью 204 лошадиные силы на задней оси. Энергия будет поступать от литий-ионной батареи емкостью 77 киловатт-часов, которая обеспечит до 500 километров хода без подзарядки. Ориентировочная цена — от 2,5 миллиона рублей. Правда, она была озвучена год назад.