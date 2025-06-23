На производство российского электрокара «Атом» выделят 24 млрд рублей

Это не первая финансовая помощь от государственных компаний, которую получает АО «Кама». Так, в 2023 и 2024 годах Фонд развития промышленности выделил стартапу два льготных кредита на сумму 10 миллиардов рублей по программе «Автокомпоненты». Еще два миллиарда поступили в прошлом году от Российского фонда прямых инвестиций.

Осенью 2024-го сообщалось, что для запуска производства электрокара потребуются дополнительные 19,9 миллиарда рублей. Привлечь средства намеревались путем продажи пакета акций, а среди потенциальных покупателей называли КамАЗ, «Ротек», «Татнефть», «Ренову», «Газпром-Медиа Холдинг» и структуры госкорпорации «Росатом».