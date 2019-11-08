Audi A6 получит новые моторы в России

A6 и A7 обзаведутся бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, дефорсированным с 245 до 190 лошадиных сил. Кроме того, для A6 предложат турбодизель того же объема, который выдает 190 сил и 400 Нм крутящего момента. Оба агрегата работают в тандеме с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси.

Пока седан и лифтбек можно приобрести либо с трехлитровым турбомотором мощностью 340 сил, либо с двухлитровой 245-сильным мотором 2.0. Цены на A6 начинаются от 3,3 миллиона рублей, а A7 стоит от 4,06 миллиона.