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13:16

Audi A6 получит новые моторы в России

Линейка модификаций седана и лифтбека расширилась

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на седан Audi A6 и лифтбек A7 с двумя новыми силовыми агрегатами, бензиновым и дизельным.

A6 и A7 обзаведутся бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, дефорсированным с 245 до 190 лошадиных сил. Кроме того, для A6 предложат турбодизель того же объема, который выдает 190 сил и 400 Нм крутящего момента. Оба агрегата работают в тандеме с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси.

Пока седан и лифтбек можно приобрести либо с трехлитровым турбомотором мощностью 340 сил, либо с двухлитровой 245-сильным мотором 2.0. Цены на A6 начинаются от 3,3 миллиона рублей, а A7 стоит от 4,06 миллиона.

Модель четвертого поколения появилась на рынке осенью прошлого года. По собственной информации «Мотора», за 11 месяцев этого года седан A6 был продан в количестве 716 экземпляров, а продажи A7 составили 282 автомобиля.

Источник: Росстандарт