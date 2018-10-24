Названа стоимость нового седана Audi A6

Новый Audi A6 оснащается 3,0-литровым турбомотором V6 со вспомогательным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой сети. Отдача установки составляет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с семиступенчатым «роботом» S tronic и трансмиссией quattro ultra с подключаемым приводом задней оси. С места до «сотни» A6 разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.