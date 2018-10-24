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15:49

Названа стоимость нового седана Audi A6

В России начался прием заказов на модель четвертого поколения

Российские дилеры марки Audi открыли прием заказов на седан A6 нового поколения. Модель предложат с умеренной гибридной силовой установкой 55 TFSI (340 лошадиных сил), полным приводом quattro ulta и возможностью установки 39 электронных систем безопасности. Цена седана составит минимум 3 900 000 рублей.

Новый Audi A6 оснащается 3,0-литровым турбомотором V6 со вспомогательным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой сети. Отдача установки составляет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с семиступенчатым «роботом» S tronic и трансмиссией quattro ultra с подключаемым приводом задней оси. С места до «сотни» A6 разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Уже в базе новый Audi A6 комплектуется светодиодными фарами и задними фонарями, переключателем режимов работы управляющей электроники, двухзонным климат-контролем, электроприводом крышки багажника, круиз-контролем и информационно-развлекательной системой MMI Radio plus.

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Дополнительно седан можно оснастить адаптивной пневмоподвеской, амортизаторами с регулировкой уровня жесткости, цифровой приборной панелью, матричными фарами, подогревом заднего ряда сидений, четырехзонным климат-контролем, спорт-пакетом S line и аудиосистемой Bang & Olufsen.

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Как и кросс-купе Q8, новый A6 получит четыре линии исполнения: стандартное, Advance, Sport и Design. Они будут отличаться набором оборудования, оформлением экстерьера и материалами отделки салона.

Среди конкурентов нового A6: Mercedes-Benz E 450 4Matic (4 704 472,40 рублей), BMW 540i xDrive (3 880 000 рублей), Genesis G80 3.3 T-GDI AT AWD (4 090 000 рублей) и Volvo S90 2.0 T6 AT AWD (3 824 000 рублей).

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