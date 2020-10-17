Поскольку Audi обещала выпустить 20 новых электромобилей к середине десятилетия и анонсирует новые модели на электротяге с завидной регулярностью, кажется, что дни значков TSI, TFSI и TDI уже сочтены. Однако это совсем не так, потому что на самом деле Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами: как сообщил в интервью изданию Automotive News Europe глава марки и руководитель отдела исследований и разработок Маркус Дюсманн, у двигателей внутреннего сгорания всё ещё есть будущее — даже несмотря на впечатляющие успехи компании в области развития технологий электрификации.