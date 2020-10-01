Объявлены цены на обновлённые Audi A4 и Audi A5 в России

Обновлённое семейство A4 представили ещё весной прошлого года, а следом за ним плановому рестайлингу подверглась A5. Новинки получили новые кузовные панели, решётку радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками, а также диффузор со встроенными патрубками трапециевидной формы. В салоне появился экран мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма с акустической обратной связью; количество физический кнопок существенно сократилось.
Фото: Audi
В России новинки предложат с тремя бензиновыми моторами, каждый из которых получил электрическую надстройку. Двигатель с индексом 35 TFSI развивает 150 лошадиных сил, 40 TFSI – 190 сил, а 45 TFSI quattro – 249 сил. Топовой версии положена система полного привода quattro ultra.
|Модель
|Цена в рублях
|Audi A4
|от 2 375 000
|Audi A4 Avant
|от 2 455 000
|Audi A4 allroad quattro
|от 2 793 000
|Audi A5 Sportback
|от 2 793 000
Audi A4 и Audi A4 Avant будут доступны в четырёх уровнях оснащения: стандартном, Advance, Design и Sport. Уже в базе автомобили укомплектованы 17-дюймовыми 10-спитцевыми дисками, светодиодными фарами, датчиками дождя и света, подогревом передних кресел, климат-контролем и круиз-контролем.
Кроме того, в список стандартного оборудования включены система старт/стоп, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида и багажная дверь с автоматическим открыванием (для Audi A4). Для Audi A4 allroad quattro в свою очередь заявлены подвеска allroad, декоративные насадки выхлопных труб и и электропривод крышки багажника.
Фото: Audi
Audi A5 Coupe и Audi A5 Sportback доступны в тех же комплектациях — начальной, Advance, Design и Sport.
Для A4 и A5 за доплату можно заказать виртуальную приборную панель, динамические указатели поворота, спортивные передние кресла с вентиляцией, трёхзонный климат-контроль, аудиосистему Bang & Olufsen Premium с объёмным звучанием, автопарковщика, проекционный дисплей и другое.
До конца года Audi может привезти в Россию ещё одну новинку – самый мощный и быстрый кроссовер марки, 600-сильный RS Q8. Впрочем, не исключено, что товарные автомобили появятся у дилеров только в начале 2021-го.