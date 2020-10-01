Объявлены цены на обновлённые Audi A4 и Audi A5 в России

Audi A4 и Audi A4 Avant будут доступны в четырёх уровнях оснащения: стандартном, Advance, Design и Sport. Уже в базе автомобили укомплектованы 17-дюймовыми 10-спитцевыми дисками, светодиодными фарами, датчиками дождя и света, подогревом передних кресел, климат-контролем и круиз-контролем.

Кроме того, в список стандартного оборудования включены система старт/стоп, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида и багажная дверь с автоматическим открыванием (для Audi A4). Для Audi A4 allroad quattro в свою очередь заявлены подвеска allroad, декоративные насадки выхлопных труб и и электропривод крышки багажника.