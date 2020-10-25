Audi показала первый электромобиль линейки RS

Подтверждено, что Audi e-tron GT RS будет полноприводным и разовьет мощность свыше 700 лошадиных сил. Инсайдеры утверждают, что Audi не пойдёт по пути Porsche и приготовит для высокопроизводительных электромобилей оригинальную трёхмоторную силовую установку, как на электрокроссоверах e-tron S. Тяговая батарея ёмкостью 95 киловатт-часов обеспечит «эр-эскам» автономность на уровне 400 километров по циклу WLTP.

Поскольку сборку e-tron GT организуют по соседству со спорткарами R8, снимки с бельгийской трассы символичны, ведь электромобиль окружают гоночные болиды R8 LMS.