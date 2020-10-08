Электрический седан Audi e-tron GT будут собирать вместе с R8

Седан Audi e-tron GT станет первым электрическим Ауди, производство которого налажено в Германии. Ведь кроссоверы e-tron выпускают бельгийский Audi Brussels и СП FAW-Volkswagen в китайском Чанчуне. Предприятие Böllinger Höfe (там же собираю Audi R8) в Неккарзульме уже переоборудовано под запуск новой модели. Причем впервые планирование производственных и логистических процессов провели в виртуальной реальности, без использования физических прототипов.
Электрические град-туреры e-tron GT встанут на одну сборочную линию с «ар-восьмыми» — интеграция, уникальная не только для Audi, но и для всей группы Volkswagen в целом. Кузова «етронов», состоящие из смеси ультравысокопрочной стали и алюминия, будут изготавливать здесь же, на новом двухпроходном стенде с десятью роботизированными установками, которые крепят внешние и внутренние панели. Высокой точности обещаю достичь с помощью обмерки полученных деталей и дополнительного контроля на выходе из кузовного цеха.
Вот лишь несколько фактов о e-tron GT, которыми поделилась Audi. Элементы силовой установки, компоненты подвески и системы охлаждения крепятся к кузову в 74 точках. Опционально для модели предложат углепластиковую крышу с шумоизолирующим слоем из патентованного нетканого материала. Официально подтверждена версия e-tron GT RS.
Модернизированная сборочная линия Böllinger Höfe включает в себя не 16, а 36 отдельных операций. На каждом этапе используется и ручной труд, и роботы, а также электрические автономные тележки и 3D-принтеры, на которых можно распечатать необходимый для сборки машины инструмент. После того как электромобиль полностью готов, он проезжает порядка 40 километров по городским и загородным дорогам — это ещё одна ступень системы контроля качества.
Седан e-tron GT, как и Taycan, построен на платформе J1, разработанной совместными усилиями Porsche и Audi. Вероятно, и силовые установки у машин будут идентичны: два электромотора мощностью от 530 до 761 сил и батареи на 79,2 и 93,4 киловатт-часа. У концепта e-tron GT отдача составляла 590 лошадиных сил.