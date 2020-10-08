Электрический седан Audi e-tron GT будут собирать вместе с R8

Электрические град-туреры e-tron GT встанут на одну сборочную линию с «ар-восьмыми» — интеграция, уникальная не только для Audi, но и для всей группы Volkswagen в целом. Кузова «етронов», состоящие из смеси ультравысокопрочной стали и алюминия, будут изготавливать здесь же, на новом двухпроходном стенде с десятью роботизированными установками, которые крепят внешние и внутренние панели. Высокой точности обещаю достичь с помощью обмерки полученных деталей и дополнительного контроля на выходе из кузовного цеха.