Модель получит необычную систему рекуперации энергии

Пульс

Электрический кроссовер Audi: новые подробности

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8 августа 2018

Компания Audi раскрыла подробности работы системы рекуперации энергии в кроссовере e-tron, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода электрокара. По данным производителя, при торможении система рекуперации e-tron способна возвращать энергию обратно в батарею с мощностью до 220 киловатт.

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Система рекуперации Audi e-tron использует два электромотора и электрогидравлическую тормозную систему с возможностью выбора одного из трех режимов работы: ручного при движении накатом, автоматического или рекуперации энергии торможения. До перегрузки в 0,3 g электрокар накапливает энергию при помощи электромоторов, без использования обычной тормозной системы.

Уровень рекуперации можно выбирать с помощью подрулевых переключателей. В наименее интенсивном из них тормозной момент при движении накатом отсутствует, в максимальном — электрокар начинает интенсивно замедляться при сбросе газа. Таким образом, водитель может разгоняться и тормозить, используя лишь педаль акселератора.

Видео: Audi

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Машины на электротяге с самым большим запасом хода

Audi e-tron стал первой серийной машиной, в которой используется электрогидравлическая тормозная система. В зависимости от дорожной ситуации и интенсивности торможения она может выбирать использовать для замедления электромотор, тормоза или оба варианта. При экстренном торможении системе требуется всего 150 миллисекунд, чтобы создать максимальное давление. Это позволяет на 20 процентов сократить тормозной путь.

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Audi e-tron оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача установки может кратковременно повышаться до 408 сил. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров (согласно новому измерительному циклу WLTP).

Премьера серийного электрического кроссовера Audi e-tron состоится 17 сентября на специальном мероприятии в Сан-Франциско.

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Теги:
AudiA1e-tron
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