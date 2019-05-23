Audi выпустит конкурента Mercedes-Maybach

Информация о том, что Audi может в ближайшие годы воскресить имя Horch появилась осенью прошлого года. По данным инсайдеров, его получат роскошные версии A8 L — такие машины будут отличаться декором и богатым оснащением. В гамму двигателей новых «Хорьхов» войдут твин-турбо V8 или W12 объемом 6,0 литра от Bentley Continental GT.
Тогда говорилось, что машины могут появится на рынке через два-три года. Их не станут выделять в отдельный суббренд, так как опыт Mercedes-Benz показал, что продажи таких машин значительно ниже прогнозных.
В России обычная Audi A8 L предлагается по цене от 6 695 000 рублей. Топовая версия — A8 L 60 TFSI — стоит 8 365 000 рублей. Такой автомобиль оснащается 4.0 V8 мощностью 460 сил и 660 Нм момента.