Audi выпустит конкурента Mercedes-Maybach

Информация о том, что Audi может в ближайшие годы воскресить имя Horch появилась осенью прошлого года. По данным инсайдеров, его получат роскошные версии A8 L — такие машины будут отличаться декором и богатым оснащением. В гамму двигателей новых «Хорьхов» войдут твин-турбо V8 или W12 объемом 6,0 литра от Bentley Continental GT.

Тогда говорилось, что машины могут появится на рынке через два-три года. Их не станут выделять в отдельный суббренд, так как опыт Mercedes-Benz показал, что продажи таких машин значительно ниже прогнозных.