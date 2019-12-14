Новые модели Audi полностью лишатся привычных кнопок

Главный дизайнер Audi уверен, что в будущем комбинация приборов уменьшится в размерах, а мониторы в центре приборной панели объединятся в единый гигантский планшет. Лихте понимает, что сенсорные органы управления нравятся не всем, поэтому готов сохранить одну трациционную шайбу для регулировки уровня громкости. Немецкий специалист подчёркивает, что перемены в интерьере ингольштадтских машин будут происходить постепенно, чтобы не шокировать поклонников бренда.