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19:59

Новые модели Audi полностью лишатся привычных кнопок

Место физических клавиш и селекторов займут тачскрины

© Audi
Сергей Ильин
Шеф-дизайнер Audi Марк Лихте намерен со временем избавить салоны новых автомобилей бренда от привычных кнопок. Традиционная конфигурация органов управления уйдёт в историю, уступив место огромной сенсорной панели, создающей эффект дополненной реальности, заявил Лихте в беседе с Motor Authority.

Главный дизайнер Audi уверен, что в будущем комбинация приборов уменьшится в размерах, а мониторы в центре приборной панели объединятся в единый гигантский планшет. Лихте понимает, что сенсорные органы управления нравятся не всем, поэтому готов сохранить одну трациционную шайбу для регулировки уровня громкости. Немецкий специалист подчёркивает, что перемены в интерьере ингольштадтских машин будут происходить постепенно, чтобы не шокировать поклонников бренда.

Интерьер Audi RS Q8

В настоящий момент в авангарде технического прогресса салоны «старших» моделей «четырёх колец», а также семейство электромобилей e-tron. Интерьер этих Audi отличается тремя дисплеями: на экраны выводятся данные информационно-развлекательной системы, панели приборов и настройки климатической установки.

Вполне вероятно, что в процессе цифровизации интерьеров будут не только увеличиваться размеры экранов, но и их количество — два дополнительных монитора могут заменить традиционные зеркала заднего вида и расположиться по краям передней панели или дверей. Подобная схема уже применяется на семействе электрических кроссоверов Audi e-tron.

Источник: Motor Authority