Новые модели Audi полностью лишатся привычных кнопок

Главный дизайнер Audi уверен, что в будущем комбинация приборов уменьшится в размерах, а мониторы в центре приборной панели объединятся в единый гигантский планшет. Лихте понимает, что сенсорные органы управления нравятся не всем, поэтому готов сохранить одну трациционную шайбу для регулировки уровня громкости. Немецкий специалист подчёркивает, что перемены в интерьере ингольштадтских машин будут происходить постепенно, чтобы не шокировать поклонников бренда.
Интерьер Audi RS Q8
В настоящий момент в авангарде технического прогресса салоны «старших» моделей «четырёх колец», а также семейство электромобилей e-tron. Интерьер этих Audi отличается тремя дисплеями: на экраны выводятся данные информационно-развлекательной системы, панели приборов и настройки климатической установки.
Вполне вероятно, что в процессе цифровизации интерьеров будут не только увеличиваться размеры экранов, но и их количество — два дополнительных монитора могут заменить традиционные зеркала заднего вида и расположиться по краям передней панели или дверей. Подобная схема уже применяется на семействе электрических кроссоверов Audi e-tron.