Электрокроссовер Audi: пять экранов, 16 динамиков и камеры вместо зеркал

Компания Audi на специальном мероприятии в Копенгагене представила интерьер электрического кроссовера e-tron. Особенностью оснащения новинки стали пять дисплеев, система объемного звука Bang & Olufsen с 16 динамиками и усилителем мощностью 705 ватт, а также «виртуальные» зеркала.

Архитектура передней панели вседорожника выполнена в стилистике последних моделей марки: A6, A7, A8 и флагманского Q8. Это несколько ярусов, на которых разместилась «виртуальная» приборная панель, центральный дисплей информационно-развлекательной системы и сенсорный экран управления климатической установкой.

На дверях, чуть ниже стекол, находятся еще два семидюймовых дисплея на органических светодиодах. На них транслируется картинка с камер, выполняющих роль боковых зеркал. Всего предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка.

В движение Audi e-tron будет приводить пара электромоторов суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача установки может кратковременно повышаться до 408 сил. Благодаря батарее емкостью 95 киловатт-час на одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров (согласно новому измерительному циклу WLTP).

С места до «сотни» электрический вседорожник сможет разгоняться менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость при этом составит около 200 километров в час.

Публичный дебют Audi e-tron состоится в сентябре. В продажу вседорожник поступит в следующем году. Стоить новинка будет минимум 80 тысяч евро.