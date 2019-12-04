У Audi возникли проблемы со сборкой кроссовера Q7 в России

Как рассказал «Коммерсанту» председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов, сейчас руководство Volkswagen просчитывает все риски от старта крупноузловой сборки. Он пояснил, что в концерне «понимают, что мы живем в условиях санкций».
Калининградский завод последние годы ведет крупноузловую сборку на особых условиях, по которым государство по сути компенсирует ему утильсбор. Чтобы не лишиться этих привилегий, руководство подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому к 2028 году объем такой сборки может свестись к 35 тысячам машин в год.
Чтобы Audi могла продолжать сборку кроссовера на российском заводе, им нужно войти в список марок, прописанных в контракте. Там уже есть BMW, Kia, Hyundai, Genesis и грузовые «Форды». Но представители отрасли сомневаются, что квоту отдадут премиальному кроссоверу — гораздо больше вероятность, что ее получат корейские производители.
Из всей немецкой тройки у Audi наиболее шаткое положение. За прошедший год продажи марки упали на 1 процент до 12,8 тысяч автомобилей. При этом за тот же период BMW нарастила продажи на 7 процентов до 33,4 тысяч машин, а Mercedes-Benz продала на 16 процентов больше, 33,9 тысяч автомобилей.