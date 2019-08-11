Rimac подготовит электрическую начинку для преемника Audi R8

Британский журнал CAR пишет, что новый электрокар Audi получит алюминиевое шасси в виде монокока, будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью в 700 киловатт (952 лошадиные силы), сможет разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды и проезжать на одной зарядке порядка 500 километров. Цены на e-tron RS начнутся с 200 тысяч евро.
Если инсайдеры CAR правы, то сотрудничество хорватской фирмы и концерна VAG расширится. Audi станет вторым брендом группы Volkswagen, связанным с Rimac совместным проектом, после компании Porsche. По слухам, Rimac поможет Bugatti с выпуском электрического кроссовера.
Официально фирма Audi пока не подтвердила отказ от бензиновых двигателей на R8. Полтора месяца назад управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн заявил, что преемник модели может сохранить десятицилиндровый мотор, однако пока в компании не решили вопрос адаптации атмосферного агрегата к экологическим стандартам.
Четыре года назад Audi уже пробовала перевести R8 на электротягу. Экологически чистый суперкар с силовой установкой мощностью в 462 лошадиные силы и крутящим моментом в 920 Нм выпускался на заказ, но популярности не снискал.