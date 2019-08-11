Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
22:22

Rimac подготовит электрическую начинку для преемника Audi R8

Хорватский стартап может поставлять Audi аккумуляторы и электродвигатели

© Audi
Компания Audi якобы определилась с концепцией суперкара: преемник модели R8 перейдёт на электротягу, дебютирует в 2023 или в 2024 году и получит имя e-tron RS. Силовую установку и батареи для электрокара разработает хорватская фирма Rimac.

Британский журнал CAR пишет, что новый электрокар Audi получит алюминиевое шасси в виде монокока, будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью в 700 киловатт (952 лошадиные силы), сможет разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды и проезжать на одной зарядке порядка 500 километров. Цены на e-tron RS начнутся с 200 тысяч евро.

Если инсайдеры CAR правы, то сотрудничество хорватской фирмы и концерна VAG расширится. Audi станет вторым брендом группы Volkswagen, связанным с Rimac совместным проектом, после компании Porsche. По слухам, Rimac поможет Bugatti с выпуском электрического кроссовера.

Официально фирма Audi пока не подтвердила отказ от бензиновых двигателей на R8. Полтора месяца назад управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн заявил, что преемник модели может сохранить десятицилиндровый мотор, однако пока в компании не решили вопрос адаптации атмосферного агрегата к экологическим стандартам.

Четыре года назад Audi уже пробовала перевести R8 на электротягу. Экологически чистый суперкар с силовой установкой мощностью в 462 лошадиные силы и крутящим моментом в 920 Нм выпускался на заказ, но популярности не снискал.

Источник: carmagazine.co.uk