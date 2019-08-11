Rimac подготовит электрическую начинку для преемника Audi R8

Британский журнал CAR пишет, что новый электрокар Audi получит алюминиевое шасси в виде монокока, будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью в 700 киловатт (952 лошадиные силы), сможет разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды и проезжать на одной зарядке порядка 500 километров. Цены на e-tron RS начнутся с 200 тысяч евро.