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16:05

Стали известны подробности о новом Audi R8

Немцы рассказали о моторе для следующего поколения суперкара

Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн в разговоре с Autocar раскрыл информацию о будущем модели R8. По его словам, после смены поколения суперкар может сохранить двигатель V10.
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Топ-менеджер заявил, что десятицилиндровый мотор «является символом Audi R8, который очень нравится клиентам». Однако для того, чтобы предложить этот агрегат для модели нового поколения, необходимо модернизироваться его в соответствие с ужесточившимися экологическими стандартами. «Пока сложно сказать, справимся ли мы с этой задачей, подчеркнул Хоффманн. – Возможно, он станет частью гибридной силовой установки либо мы найдем ему замену».

Audi R8 пережила обновление в 2018 году. От дореформенной модели она отличается оформлением передка и кормы, а также увеличенными воздухозаборниками. Модернизации подвергли и упомянутый 5.2 V10 – для соответствия экологическим нормам его оборудовали сажевым фильтром. Для мотора предусмотрены два варианта форсировки – 570 либо 620 лошадиных сил. В первом случае суперкар разгоняется от нуля до 100 километров в час за 3,4 секунды, а во втором – за 3,1 секунды.

Минувшей весной Audi прекратила продажи R8 на российском рынке. Всего с начала 2019 года в стране реализовали семь таких суперкаров.

Источник: Autocar
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