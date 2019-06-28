Стали известны подробности о новом Audi R8

Топ-менеджер заявил, что десятицилиндровый мотор «является символом Audi R8, который очень нравится клиентам». Однако для того, чтобы предложить этот агрегат для модели нового поколения, необходимо модернизироваться его в соответствие с ужесточившимися экологическими стандартами. «Пока сложно сказать, справимся ли мы с этой задачей, – подчеркнул Хоффманн. – Возможно, он станет частью гибридной силовой установки либо мы найдем ему замену».
Audi R8 пережила обновление в 2018 году. От дореформенной модели она отличается оформлением передка и кормы, а также увеличенными воздухозаборниками. Модернизации подвергли и упомянутый 5.2 V10 – для соответствия экологическим нормам его оборудовали сажевым фильтром. Для мотора предусмотрены два варианта форсировки – 570 либо 620 лошадиных сил. В первом случае суперкар разгоняется от нуля до 100 километров в час за 3,4 секунды, а во втором – за 3,1 секунды.
Минувшей весной Audi прекратила продажи R8 на российском рынке. Всего с начала 2019 года в стране реализовали семь таких суперкаров.