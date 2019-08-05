Кроссовер Bugatti будет электрическим

Издание Automobile Magazine, уже делавшее прогноз насчет будущего нескольких моделей BMW, уверено, что электрический кроссовер Bugatti будет разработан совместно с немецкой инжиниринговой фирмой Edag, а его постройкой займется Magna Steyr. При этом с помощью Porsche, владеющей 10 процентами акций Rimac, французы надеются получить доступ к 1900-сильной силовой установке.

Вероятно, речь идет об установке, аналогичной той, что используется на Rimac C_Two и Pininfarina Battista: четыре электромотора суммарной мощностью около 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего, а также тяговая батарея емкостью 120 киловатт-часов. Не исключено, что для Bugatti она будет оптимизирована и получит собственные уникальные настройки. В любом случае компания планирует продавать 600 кроссоверов ежегодно по цене от 850 тысяч долларов (55,3 миллиона рублей).