Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
16:01

Обновленный Audi R8: первое изображение

Компания опубликовала тизер суперкара

Подразделение Audi Sport опубликовало тизер обновленного R8. От нынешней машины суперкар отличается оформлением бампера и тремя воздухозаборниками перед кромкой капота. Ранее такое решение было испробовано на гоночном R8 LMS GT3 Evo.

По слухам, вместе с обновлением R8 немецкий производитель представит «упрощенного» вариант суперкара с 2,9-литровывм твин-турбо мотором V6 от RS4 Avant и RS5. Однако представители марки возможность появление подобного агрегата в линейке по-прежнему отвергают. Также предполагается, что отдачу двигателя V10 на R8 могут довести по показателя Lamborghini Huracan Performante — 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Сейчас мотор R8 выдает 610 сил и 560 Нм момента.

Audi R8 следующего поколения, как ожидается, не будет предлагаться с ДВС. Компания откажется от традиционных силовых установок и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.

Этот прототип, представленный в августе на Monterey Car Week, оснастили тремя электромоторами мощностью 680 сил, которые позволяют машине набирать «сотню» примерно за две секунды.

На российском рынке Audi R8 доступен по цене от 11 200 000 рублей.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...