У российских Audi обнаружили проблему с мотором

На сайте Росстандарта указано, что причиной является коррозия, которая «в редких случаях» может возникнуть на корпусе разъема блока управления. В результате загорается датчик состояния двигателя Check Engine, и мотор переходит в аварийный режим.

Все Audi A8, отправленные в сервисные центры, дооснастят уплотнительным штифтом в корпусе разъема блока управления мотором. Владельцев проблемных седанов оповестят об акции по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров, по которому можно проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв.