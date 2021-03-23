23 марта, 14:25

У российских Audi обнаружили проблему с мотором

В ремонт отправят новые седаны A8, проданные в течение последних трех лет

Audi A8 © Audi
Мария Евдокимова
Компания Audi объявила об отзыве 19 седанов A8, реализованных в России с 2019 по 2021 год. У седанов обнаружили проблему, из-за которой двигатели внезапно переходят в аварийный режим.

На сайте Росстандарта указано, что причиной является коррозия, которая «в редких случаях» может возникнуть на корпусе разъема блока управления. В результате загорается датчик состояния двигателя Check Engine, и мотор переходит в аварийный режим.

Все Audi A8, отправленные в сервисные центры, дооснастят уплотнительным штифтом в корпусе разъема блока управления мотором. Владельцев проблемных седанов оповестят об акции по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров, по которому можно проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв.

Audi прекращает разработку новых двигателей

Кампания стала уже второй для Audi за текущий месяц. В начале марта марка отправила в ремонт 238 новых кроссоверов Q3, на которых выявили проблему с системой экстренного вызова: оказалось, что она может не сработать из-за производственной ошибки.

Источник: Росстандарт