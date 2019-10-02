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10:24

Audi RS4 Avant после рестайлинга получил новую медиасистему

Audi раскрыла внешность обновленного универсала

© Audi
Состоялась премьера обновлённого универсала Audi RS4 Avant — двухобъёмник обзавёлся развлекательным комплексом с 10,1-дюймовым экраном, светодиодной оптикой с новым рисунком, перекроенным диффузором и бамперами.

Спустя два года после дебюта универсала RS4 Avant четвёртого поколения дизайнеры Audi решились на локальное обновление. Отныне модель похожа на уменьшенную копию флагманского RS6 Avant: сходство достигается за счёт рисунка матричных светодиодных фар и формы воздухозаборников в переднем бампере.

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Основное техническое отличие обновлённой модели — новый мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем MMI. Слегка наклонённый к водителю экран вобрал в себя функции, которые раньше регулировались шайбой на центральной консоли. Теперь на мониторе медиасистемы могут отображаться все параметры — от перегрузки в поворотах и времени прохождения круга до навигационных карт.

Силовую установку и шасси рестайлинг не затронул: под капотом по-прежнему установлен 2,9-литровый V6 с двойным наддувом, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Первую «сотню» универсал разменивает за те же 4,1 секунды, что и предшественник.

В Европе приём заказов на обновлённые универсалы начнётся в конце октября, а первые машины прибудут к дилерам в декабре. Цены с рестайлингом выросли незначительно: базовый RS4 Avant обойдётся в 81 400 евро (около 5,8 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения: в России «дореформенный» RS4 Avant оценивается минимум в 5,44 миллиона рублей.