Audi RS4 Avant после рестайлинга получил новую медиасистему

Спустя два года после дебюта универсала RS4 Avant четвёртого поколения дизайнеры Audi решились на локальное обновление. Отныне модель похожа на уменьшенную копию флагманского RS6 Avant: сходство достигается за счёт рисунка матричных светодиодных фар и формы воздухозаборников в переднем бампере.
Основное техническое отличие обновлённой модели — новый мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем MMI. Слегка наклонённый к водителю экран вобрал в себя функции, которые раньше регулировались шайбой на центральной консоли. Теперь на мониторе медиасистемы могут отображаться все параметры — от перегрузки в поворотах и времени прохождения круга до навигационных карт.
Силовую установку и шасси рестайлинг не затронул: под капотом по-прежнему установлен 2,9-литровый V6 с двойным наддувом, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Первую «сотню» универсал разменивает за те же 4,1 секунды, что и предшественник.
В Европе приём заказов на обновлённые универсалы начнётся в конце октября, а первые машины прибудут к дилерам в декабре. Цены с рестайлингом выросли незначительно: базовый RS4 Avant обойдётся в 81 400 евро (около 5,8 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения: в России «дореформенный» RS4 Avant оценивается минимум в 5,44 миллиона рублей.