Audi RS4 Avant после рестайлинга получил новую медиасистему

Основное техническое отличие обновлённой модели — новый мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем MMI. Слегка наклонённый к водителю экран вобрал в себя функции, которые раньше регулировались шайбой на центральной консоли. Теперь на мониторе медиасистемы могут отображаться все параметры — от перегрузки в поворотах и времени прохождения круга до навигационных карт.

Силовую установку и шасси рестайлинг не затронул: под капотом по-прежнему установлен 2,9-литровый V6 с двойным наддувом, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Первую «сотню» универсал разменивает за те же 4,1 секунды, что и предшественник.