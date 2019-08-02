Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:24

У электрического Audi e-tron появилась начальная версия

Новая модификация получила обозначение 50 quattro

Компания Audi поделилась подробностями о e-tron 50 quattro – электрическом кроссовере начального уровня. Цены на новинку объявят ближе к европейском к старту продаж, запланированному на зиму. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что версия 50 quattro окажется существенно дешевле нынешнего варианта 55 quattro, который стоит 83 350 евро (примерно 5,9 миллиона рублей).

По предварительным данным, цены на Audi e-tron 50 quattro стартуют с отметки в 67,3 тысячи евро. Это обусловлено тем, что кроссовер получит аккумулятор меньшей емкости: 71 киловатт-час против 95 киловатт-часов у 55 quattro. Силовую установку (два электромотора по одному на каждой оси) дефорсировали с 360 до 313 лошадиных сил и с 561 до 540 Нм крутящего момента. Соответственно, снизилась и максимальная скорость – на 10 километров в час, до 190 километров в час. На одной зарядке новинка способна проехать 299 километров по циклу WLTP, что на 112 километров меньше, чем 55 quattro.

>
Reload
1 / 10

От версии 55 quattro кроссоверу начального уровня досталась система рекуперации энергии и возможность подзарядки батарей до 80 процентов за 30 минут. При этом от функции overboost, которая дает восьмисекундную прибавку к мощности, решено было отказаться.

Audi e-tron дебютировал осенью прошлого года. Электромобиль укомплектован системой электронного контроля устойчивости и системой выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники, а пневмоподвеска способна регулировать высоту кузова в пределах 76 миллиметров. В числе доступного оборудования два дисплея системы MMI диагональю 10,1 и 8,6 дюйма и круиз-контроль, работающий в пробках и на шоссе.