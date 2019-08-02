У электрического Audi e-tron появилась начальная версия

По предварительным данным, цены на Audi e-tron 50 quattro стартуют с отметки в 67,3 тысячи евро. Это обусловлено тем, что кроссовер получит аккумулятор меньшей емкости: 71 киловатт-час против 95 киловатт-часов у 55 quattro. Силовую установку (два электромотора по одному на каждой оси) дефорсировали с 360 до 313 лошадиных сил и с 561 до 540 Нм крутящего момента. Соответственно, снизилась и максимальная скорость – на 10 километров в час, до 190 километров в час. На одной зарядке новинка способна проехать 299 километров по циклу WLTP, что на 112 километров меньше, чем 55 quattro.