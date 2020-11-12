«Заряженный» Audi SQ5 обновил дизайн и потерял в мощности

Внешне SQ5 мало чем отличается от стандартной версии кроссовера. «Заряженный» SUV получил такие же новые бампера, переработанную радиаторную решетку, а также измененную головную оптику, которая в «базе» доступна в светодиодном исполнении, а за дополнительную плату кроссовер оборудуется матричными фарами. Как и в случае со стандартной моделью, обновленный SQ5 получил тонкие задние фонари, выполненные из органических светодиодов.
Салон SQ5 выполнен из натуральной и эко-кожи, а также включает матовую алюминиевую отделку торпедо и центральной консоли. За допллату детали интерьера можно дополнить карбоновыми вставками и кожей Nappa. Главным нововведением в салоне стала информационно-развлекательная MMI с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма. Кроме того, с центрального тоннеля инженеры убрали шайбу управления мультимедийкой. Управлять ей теперь можно через тачскрин со звуковой обратной связью или голосовыми командами.
Фото: Audi
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Однако главное изменение в обновленном SQ5 находится под капотом. Кроссовер получил модернизированный трехлитровый турбодизель с компактным электрокомпрессором. Место алюминиевых поршней заняли кованые, а система впрыска топлива с электромагнитными форсунками и пьезоэлектрическим датчиком теперь обеспечивает максимальное давление в 2500 бар. Изменения конструкции позволили модифицированному агрегату отвечать всем дизельным экологическим нормам Euro 6.
В ходе модернизации турбодизелю пришлось потерять в мощности. Теперь его отдача составляет 341 лошадиную силу против 341-сильного дореформенного мотора. В паре с агрегатом работает все тот же 8-диапазонный «автомат». Разгон до «сотни» в полноприводном SQ5 остался прежним – 5,1 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.
В продажу обновленный Audi SQ5 TDI поступит в Европе в начале 2021 года. Стоимость дизельного кроссовера в Германии составит минимум 68 000 евро (примерно 6,2 миллиона рублей по текущему курсу).