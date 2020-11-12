«Заряженный» Audi SQ5 обновил дизайн и потерял в мощности

Внешне SQ5 мало чем отличается от стандартной версии кроссовера. «Заряженный» SUV получил такие же новые бампера, переработанную радиаторную решетку, а также измененную головную оптику, которая в «базе» доступна в светодиодном исполнении, а за дополнительную плату кроссовер оборудуется матричными фарами. Как и в случае со стандартной моделью, обновленный SQ5 получил тонкие задние фонари, выполненные из органических светодиодов.

Салон SQ5 выполнен из натуральной и эко-кожи, а также включает матовую алюминиевую отделку торпедо и центральной консоли. За допллату детали интерьера можно дополнить карбоновыми вставками и кожей Nappa. Главным нововведением в салоне стала информационно-развлекательная MMI с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма. Кроме того, с центрального тоннеля инженеры убрали шайбу управления мультимедийкой. Управлять ей теперь можно через тачскрин со звуковой обратной связью или голосовыми командами.