Audi раскрыла подробности будущего RS E-Tron GT

Несмотря на то, что на опубликованных снимках Audi RS E-Tron GT предстал покрытый рисунком, отсылающим к электрификации модели, можно отметить визуальное сходство седана с Porsche Taycan. По слухам, именно с четырехдверным купе, первый электрокар RS серии будет объединять модульная платформа PPE.

RS E-Tron GT получит два электромотора и аккумуляторную батарею емкостью 93,4 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки составит 684 лошадиные силы (830 Нм). До «сотни» полноприводный электромобиль будет разгоняться за 3,5 секунды. Запас хода на одном заряде батареи составит около 400 километров. Кроме того, седан оснастят трехкамерными пневморессорами с несколькими режимами, которые смогут влиять на дорожный просвет, а также углеродно-керамическими тормозными дисками.