Audi теряет продажи и разрабатывает спортивный лимузин

Решение немецкого автопроизводителя создать суббренд AUDI с эмблемой без четырёх колец вызвало неоднозначную реакцию, однако оно лишь подчеркнуло всё возрастающую значимость китайского авторынка.

На мероприятии в Пекине гендиректор совместного предприятия Audi и SAIC Фермин Сонейра сообщил Reuters, что третья модель уже в разработке. Он охарактеризовал её как спортивный лимузин премиум-класса, но детали пока держат в секрете.

Примечательно, что Audi через совместное предприятие с FAW только что представила в Китае новый люксовый седан A6L e-tron. Модель будут выпускать в Чанчуне. Это удлинённая версия A6 e-tron, построенная на платформе PPE с 800-вольтовой технологией.

