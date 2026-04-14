В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro

Длина автомобиля — 4748 мм, ширина — 1870 мм, колесная база — 2786 мм. Для сравнения, Changan CS75 Plus имеет следующие габариты: длина — 4770, ширина — 1910 мм, колесная база — 2800 мм.

В движение новинку приводит 1,5-литровый турбомотор (181 л.с. и 280 Нм), с которым работает семиступенчатый преселективный «робот». Привод — только передний.

Базовая версия предлагает 5 мест. Её стоимость составляет 2,9 млн рублей, но сейчас действует отдельная скидка — 100 тыс. рублей. При наличии двух детей продавец даст дополнительные 100 тыс. дисконта.

«Эта модель создана для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и путешествий без лишних переплат», — уточняет локальный офис бренда Changan.

В салоне имеются виртуальная панель приборов (10,25 дюйма) и тачскрин медиасистемы (14,6 дюйма). Мультимедиа поддерживает голосовое управление, а также функции Android Auto и Apple Car Play.

