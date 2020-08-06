Audi TT и R8 могут стать электрокарами

План также подразумевает сокращение трат на доработку и модернизацию платформы MLB для машин с продольным расположением двигателя. Архитектура дебютировала в 2007 году на Audi А5, а сейчас на ней базируются A4, A6, A8, Q5, Q7 и Q8.

Одним из вариантов развития событий может быть унификация с платформой MSB компании Porsche, которая лежит в основе Panamera и Bentley Continental GT. Совместно с Porsche Audi уже занималась разработкой архитектуры Premium Platform Electric (PPE), предназначенной для полноразмерных электрокаров. PPE ляжет в основу электроверсии Porsche Macan следующего поколения и «зеленого» преемника Q5. Какую платформу получат электрические TT и R8, пока неизвестно.