Audi TT и R8 могут стать электрокарами

План также подразумевает сокращение трат на доработку и модернизацию платформы MLB для машин с продольным расположением двигателя. Архитектура дебютировала в 2007 году на Audi А5, а сейчас на ней базируются A4, A6, A8, Q5, Q7 и Q8.
Одним из вариантов развития событий может быть унификация с платформой MSB компании Porsche, которая лежит в основе Panamera и Bentley Continental GT. Совместно с Porsche Audi уже занималась разработкой архитектуры Premium Platform Electric (PPE), предназначенной для полноразмерных электрокаров. PPE ляжет в основу электроверсии Porsche Macan следующего поколения и «зеленого» преемника Q5. Какую платформу получат электрические TT и R8, пока неизвестно.
«Автомобили TT и R8 подвергались пересмотру и ранее в целях уменьшения расходов, однако теперь им будет уделено повышенное внимание», – сообщает Autocar со ссылкой на источник, близкий к нынешнему главе Audi Маркусу Дюсманну.
«Антикризисная» стратегия, инициированная в 2018 году прежним директором Audi Брэмом Шотом, уже позволила сэкономить 4,4 миллиарда евро. К концу 2022 года эта сумма вырастет до 15 миллиардов, если компания не будет отступать от плана.
Около 12 миллиардов будет пущено на развитие электрокаров. На сегодняшний день часть сохраненных средств компания тратит на разработку программного обеспечения для Volkswagen Group: ответственность за софт была передана Audi после выявления проблем с хэтчбеком ID.3.
Audi TT базируется на платформе Volkswagen MQB и предлагается с рядом моторов TFSI и TDI мощностью от 184 до 310 лошадиных сил. На «заряженном» Audi TT RS 2,5-литровый турбомотор выдает до 460 лошадиных сил и 528 Нм крутящего момента. Audi R8 делит платформу с Lamborghini Huracan и оснащается бензиновым мотором V10 5.2 мощностью 570 или 620 лошадиных сил. В России обе модели недоступны.