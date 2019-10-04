Audi выпустит электрическое «четырехдверное купе»

Архитектура Premium Platform Electric (PPE) создана в тесном сотрудничестве с Porsche и предназначена для полноразмерных премиальных моделей — как легковушек, так и кроссоверов. Гибкость платформы позволяет варьировать длину автомобилей и ширину колеи. Тяговая батарея в PPE работает под напряжением 800 вольт, как на Porsche Taycan, и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.
По умолчанию PPE оборудована только одним задним электромотором. При необходимости можно реализовать полный привод, установив второй мотор на переднюю ось, динамическое распределение тяги между колесами, а также интегрировать в платформу механизм подруливания задних колес.
По своим размерам новый электрокар Audi будет сопоставим с A4, но общая стилистика будет заимствована у A7 Sportback. Судя по видео, передняя часть концепта выполнена в духе e-tron GT, а фары имеют отличный от других моделей рисунок. Модель, по словам представителей Audi, очень важна для компании, так как демонстрирует вектор развития фирменного стиля.
Пока в электрической линейке Audi есть только кроссовер e-tron. В зависимости от версии он оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 313 или 360 сил и тяговой батареей емкостью 55 или 95 киловатт-часов. На одной зарядке базовый e-tron 50 quattro способен проехать 299 километров по циклу WLTP, что на 112 километров меньше, чем 55 quattro.