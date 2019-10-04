Audi выпустит электрическое «четырехдверное купе»

По своим размерам новый электрокар Audi будет сопоставим с A4, но общая стилистика будет заимствована у A7 Sportback. Судя по видео, передняя часть концепта выполнена в духе e-tron GT, а фары имеют отличный от других моделей рисунок. Модель, по словам представителей Audi, очень важна для компании, так как демонстрирует вектор развития фирменного стиля.

Пока в электрической линейке Audi есть только кроссовер e-tron. В зависимости от версии он оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 313 или 360 сил и тяговой батареей емкостью 55 или 95 киловатт-часов. На одной зарядке базовый e-tron 50 quattro способен проехать 299 километров по циклу WLTP, что на 112 километров меньше, чем 55 quattro.