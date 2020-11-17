Посмотрите на самый быстрый Audi TT RS. На нем ездит пенсионер

2,5-литровый турбомотор TT RS подвергли модификации, в результате чего отдача увеличилась более чем в два раза, с 400 до 1100 лошадиных сил. Тестовый заезд сверхмощного TT состоялся на аэродроме Дансфолд: TT RS удалось ускориться со 100 до 200 километров за 3,2 секунды, что на 0,1 секунды быстрее предыдущего результата. При этом не уточняется, за сколько автомобиль набирает первую «сотню».

Владелец TT RS не намерен останавливаться на достигнутом – пенсионер рассчитывает установить более производительный турбокомпрессор, увеличив мощность еще на 200 лошадиных сил. По предварительным оценкам, если эксперимент удастся, то в следующий раз TT RS сможет уложиться в две секунды.