15:06

Audi построит подземное хранилище для углекислого газа

В Исландии началось строительство необычного экологического комплекса

© Audi
Лиза Будрина
Компания Audi совместно с фирмой Climeworks приступила к строительству необычного комплекса, который позволит забирать из атмосферы углекислый газ и хранить его глубоко под землёй. Уникальное подземное хранилище появится в Исландии — там подходящие по минеральному составу глубинные породы и геотермальные источники тепла.

Система работает следующим образом: специальное устройство втягивает атмосферный воздух и он проходит через специальный адсорбент, который связывает углекислый газ. Адсорбент нагревают до 100 градусов Цельсия при помощи отработанного тепла от расположенной неподалёку геотермальной установки. В результате высвобождается углекислый газ, его захватывает вода геотермальной электростанции Хедлисхейди неподалёку от Рейкьявика и переносит на глубину две тысячи метров.

Весь цикл работы подземного хранилища

Audi

Когда молекулы СО2 попадают в подземное хранилище, они вступают в реакцию с базальтовой породой и буквально за несколько лет превращаются в карбонаты. Вода в свою очередь возвращается обратно в тепловой цикл электростанции и вырабатывает 303 мегаватта электричества и 400 мегаватт тепла.

При бесперебойной работе 24 часа семь дней в неделю ежегодный объём изымаемого CO2 составит примерно четыре тысячи метрических тонн. Для сравнения, чтобы убрать такое количество углекислого газа, требуется 80 тысяч деревьев.

Исландское подземное хранилище позволит Audi причислить к своим заслугам часть удалённого углекислого газа и тем самым улучшить экологические показатели от собственных автомобильных производств.

В России тоже намерены в обозримом будущем внести свою лепту в восстановление экологии. Так, например, власти Сахалинской области планируют полностью отказаться от бензина и дизеля. В течение следующих 10 лет все автомобили в регионе переведут на электричество или ГБО.

Источник: Audi