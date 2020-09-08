Audi построит подземное хранилище для углекислого газа

Исландское подземное хранилище позволит Audi причислить к своим заслугам часть удалённого углекислого газа и тем самым улучшить экологические показатели от собственных автомобильных производств.

В России тоже намерены в обозримом будущем внести свою лепту в восстановление экологии. Так, например, власти Сахалинской области планируют полностью отказаться от бензина и дизеля. В течение следующих 10 лет все автомобили в регионе переведут на электричество или ГБО.