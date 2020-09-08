Audi построит подземное хранилище для углекислого газа

Система работает следующим образом: специальное устройство втягивает атмосферный воздух и он проходит через специальный адсорбент, который связывает углекислый газ. Адсорбент нагревают до 100 градусов Цельсия при помощи отработанного тепла от расположенной неподалёку геотермальной установки. В результате высвобождается углекислый газ, его захватывает вода геотермальной электростанции Хедлисхейди неподалёку от Рейкьявика и переносит на глубину две тысячи метров.
Audi
Когда молекулы СО2 попадают в подземное хранилище, они вступают в реакцию с базальтовой породой и буквально за несколько лет превращаются в карбонаты. Вода в свою очередь возвращается обратно в тепловой цикл электростанции и вырабатывает 303 мегаватта электричества и 400 мегаватт тепла.
При бесперебойной работе 24 часа семь дней в неделю ежегодный объём изымаемого CO2 составит примерно четыре тысячи метрических тонн. Для сравнения, чтобы убрать такое количество углекислого газа, требуется 80 тысяч деревьев.
Исландское подземное хранилище позволит Audi причислить к своим заслугам часть удалённого углекислого газа и тем самым улучшить экологические показатели от собственных автомобильных производств.
В России тоже намерены в обозримом будущем внести свою лепту в восстановление экологии. Так, например, власти Сахалинской области планируют полностью отказаться от бензина и дизеля. В течение следующих 10 лет все автомобили в регионе переведут на электричество или ГБО.