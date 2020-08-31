На Сахалине откажутся от бензина и дизеля

На сегодняшний день на Сахалине зарегистрированы только 85 электрокаров. Зарядных станций пока тоже немного, однако уже ведется работа по увеличению их числа: в нынешнем году компания «РусГидро» установит в регионе 15 «заправок» для электрокаров. В Южно-Сахалинске разместят 12 из них, и по одной – в Аниве, Корсакове и Долинске.