На Сахалине откажутся от бензина и дизеля

На сегодняшний день на Сахалине зарегистрированы только 85 электрокаров. Зарядных станций пока тоже немного, однако уже ведется работа по увеличению их числа: в нынешнем году компания «РусГидро» установит в регионе 15 «заправок» для электрокаров. В Южно-Сахалинске разместят 12 из них, и по одной – в Аниве, Корсакове и Долинске.
«В течение ближайших 10 лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. Это наша цель – мы идем к экологически чистым островам», – сказал глава островного региона.
Чтобы стимулировать продажи «зеленых» машин, власти уже снизили транспортный налог на них на 50 процентов, а в ближайшем будущем полностью его отменят по аналогии с Москвой. В ноябре прошлого года мэр столицы Сергей Собянин отменил налог на электрокары, но только на пять лет – льгота перестанет действовать 31 декабря 2024 года.
В Германии тем временем разработали план городского квартала на 900 жителей, в котором вообще не будет автомобилей – как с ДВС, так и электрических. Аренда одного квадратного метра жилья в экологичном микрорайоне обойдется в сумму от 6,5 до 10 евро (от 576 до 886 рублей по текущему курсу).