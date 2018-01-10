Разгон двух суперкаров сняли от первого лица

Пульс

780-сильная Ferrari и 802-сильная Audi посоревновались в разгоне до 300 км/ч

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10 января 2018

В Сети появилось видео, на котором показано, как 802-сильный суперкар Audi R8 соревнуется в разгоне до 300 километров в час с 780-сильной модификацией купе Ferrari 488 GTB. Ролик размещен на YouTube-канале AutoTopNL.

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Очевидно, что в заезде участвовали тюнингованные версии суперкаров, так как стандартная версия Ferrari 488 GTB развивает 670 лошадиных сил, а двигатель V10 на Audi R8 выдает 610 сил. При этом никакой информации о доработках авторы ролика не привели.

Видео пользователя AutoTopNL с сайта youtube.com

Летом 2017 года на этом же YouTube-канале появилось видео, в котором показано, как Mercedes-AMG E 63 S, BMW M5 и Audi RS7 разгоняются с места до почти 300 километров в час.

Видео пользователя AutoTopNL с сайта youtube.com

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Теги:
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