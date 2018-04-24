Появилось первое официальное изображение Audi Q8

Компания Audi опубликовала первое официальное изображение флагманского кроссовера Q8. Фотография опубликована в корпоративном фейсбуке марки.

Для создания снимка предсерийную машину обклеили полосками светоотражающего скотча, и сфотографировали в темной студии. В то же время ни внешний вид кроссовера, ни его интерьер уже давно не представляют секрета: на прошлогоднем автосалоне в Детройте немцы показали концепт-кар по мотивам будущей модели, а потом предсерийные машины в минимальном камуфляже не раз фотографировали шпионы.

Audi Q8 построен на новой платформе MLB Evo — точнее ее длиннобазной версии, которая лежит в основе Audi Q7, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. По размерам машина почти до сантиметра соответствует «Ку-седьмой»: длина – 5050 миллиметров и 2990 миллиметров размерной колесной базы.

Концепт-кар Audi Q8

Кроссовер будут предлагать с дизелями V6, а также шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми моторами семейства KoVoMo с 90-градусным развалом, разработанные совместно с Porsche. На первых порах ожидаются только двигатели с традиционным турбонаддувом, но позже появятся и варианты с электронаддувом.

Концепт-кар Audi Q8

Появится у модели и гибридные силовые установки — на базе дизельного и бензинового мотора. Первый вариант уже используется на Audi Q7 e-tron TDI Quattro и состоит из 250-сильного двигателя, 126-сильного электромотора и литий-ионной батареи на 17,3 киловатт-часа. Про вторую пока ничего неизвестно. Предполагается, что это может быть такая же силовая установка, как на прошлогоднем Audi Q8 sport concept: бензиновый турбомотор 3.0 TFSI с электронаддувом и электромотор. Суммарная мощность – 476 лошадиных сил.

Не исключено появление и модификации с индексом SQ8, которая получит трехнаддувный дизель V8 объемом четыре литра и мощностью 435 лошадиных сил. Такой же агрегат используется на Audi SQ7.

Ожидается, что серийный Q8 дебютирует летом.