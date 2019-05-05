Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков

Предыдущая работа Офнера называлась Disintegrating X и представала собой «распадающийся» Lamborghini Miura SV образца 1972. Автомобиль предложил использовать его владелец, так как все равно собирался отдать спорткар для реставрации на фабрику в Сант-Агата-Болоньезе.

Для создания итогового изображения понадобилось два года. Всего за это время Офнером было отснято 1500 деталей.