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16:50

Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков

Каждую деталь для финальной фотографии сфотографировали отдельно

Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей. В этот раз он снова использовал настоящую машину — Audi R8. Проект посвящен 10-летнему юбилею присутствия модели на американском рынке.
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Чтобы создать финальный снимок, группе технических специалистов Audi потребовалось целиком разобрать заднюю часть суперкара. На отдельные элементы они разложили двигатель, коробку передач, электрику и систему охлаждения. Затем каждая деталь была отдельно сфотографирована на среднеформатную камеру Hasselblad и объединена с другими в графическом редакторе.

Видео: Audi USA

Предыдущая работа Офнера называлась Disintegrating X и представала собой «распадающийся» Lamborghini Miura SV образца 1972. Автомобиль предложил использовать его владелец, так как все равно собирался отдать спорткар для реставрации на фабрику в Сант-Агата-Болоньезе.

Для создания итогового изображения понадобилось два года. Всего за это время Офнером было отснято 1500 деталей.

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