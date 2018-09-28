Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi

«Горячий» кроссовер, получивший в названии традиционную приставку S, станет оснащаться двухлитровым бензиновым турбомотором, таким же, как на хэтчбеке S3. Однако на вседорожнике агрегат окажется слегка слабее – 300 сил вместо 310.

Предполагается, что Audi SQ2 сможет набирать «сотню» за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.