Главные премьеры Парижа

Audi
Ингольштадтцы представят во французской столице по меньшей мере три машины. Первая – Audi A1 второго поколения, которая обзавелась внешностью в стиле раллийной легенды Sport quattro и непонятными числовыми индексами. В основе хэтчбека, который стал строго пятидверным – всефольксвагеновская платформа MQB. Она же скрывается под кузовом нового кроссовера Audi Q3, чей публичный дебют тоже состоится в Париже.
Наконец, третьей важной новинкой стенда Audi станет e-tron – первый серийный электрокар компании, который изначально разрабатывался таковым. Зарубежные посетители выставки наверняка оценят его камеры заднего вида вместо наружных зеркал, а вот французы оценят и название – и не факт, что в хорошем смысле этого слова (просто поместите слово «étron» в переводчик – но мы вам этого не говорили). Будет на стенде и обновленная Audi A4.
BMW
Главная премьера баварцев – новая «трешка», которая получит индекс G20. Ее построят на той же масштабируемой «тележке» CLAR, что и седаны 3-й и 7-й серии, а значит седан похудеет минимум на 50 килограммов (если сравнивать сопоставимые модификации) и станет еще экономичнее. Двигатели, традиционно для модели, будут четырех- и шестицилиндровые.
На вершине линейки «трешек», если не считать М3, будет находиться версия М340i, развивающая около 360 лошадиных сил. Ее снабдят спортивной подвеской с уменьшенным клиренсом, рулевым управлением с изменяемым передаточным отношением и М-дифференциалом. Помимо 3-й серии стенд BMW отметится новым Х5, который уже показали в Москве, а также новой Z4, которую засветили на Конкурсе Элегантности в Пэббл-Бич.
DS
Премиум-марка концерна Peugeot-Citroen, именуемая DS, постепенно расширяет модельный ряд. Помимо 300-сильного гибрида DS 7 Crossback, фирма в Париже покажет полностью новый кроссовер DS 3 Crossback, который построен новой модульной платформе CMP. Эта же «тележка» станет основой для будущих компактных моделей концерна (а это фирмы Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhall). Пока неизвестно, приедет ли DS 3 Crossback к нам, но продажи в Западной Европе начнутся уже в следующем году.
В числе козырей «Кроссбэка» — яркий дизайн экстерьера и интерьера, адаптивные светодиодные фары, автопилот DS Drive Assist (адаптивный круиз-контроль плюс система удержания в полосе), открытие/закрытие дверей с помощью смартфона и широкая гамма двигателей мощностью от 100 до 150 сил. Будет доступна и полностью электрическая версия, развивающая 136 «лошадей» и 260 Нм.
Kia
Корейцы привезут на выставку новое поколение своего горячего хэтчбека Ceed GT, которое лишилось трехдверной версии, сложных апострофов и нижних подчеркиваний, но обзавелось братом в лице шутинг-брейка ProCeed GT. Главной особенностью обеих машин стала роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями – раньше для горячих GT предлагалась только шестиступенчатая «ручка».
Двигатель версии GT, 1,6-литровый T-GDi, развивает все те же 204 силы и 265 Нм, что и на «Сиде» предыдущего поколения. Его голос будет передаваться не только посредством спортивной выпускной системы, но и специальным синтезатором в аудиосистеме. Если же тема горячих хэтчбеков вам не близка, то у Kia в Париже будет другая любопытная новинка – полностью электрическая модель Niro.
Mercedes-Benz
А вот Mercedes на премьеры не скупится – по меньшей мере четыре новые машины с трехлучевой звездой на капоте предстанут перед публикой в Париже. Две из них – это новый седан А-класса, а также Mercedes-AMG A35 4Matic. Последний станет самым доступным автомобилем в линейке AMG и будет оснащаться 306-сильной рядной «четверкой», раздающей тягу на обе оси.
Как и Audi, Mercedes везет в Париж свой первый полностью электрический электрокроссовер — EQC. Камер вместо зеркал у него нет, зато есть огромный «сдвоенный телевизор» системы MBUX и 408-сильная силовая установка. По размерам машина будет сопоставима с GLC-классом, так что на ее фоне новый GLE (который раньше был ML) затеряться не должен. Состоится и мировая премьера нового B-Класса.
Peugeot
Не могла проигнорировать домашний автосалон и компания Peugeot. На ее стенде будут представлены новый 508 в кузове универсал, а также модели 3008 и 508 с системами Hybrid4 и Hybrid соответственно, способные проезжать на одном только электричестве до 50 километров и подзаряжаться от бытовой сети. В случае с 3008 были убиты два зайца сразу – и мощность возросла до 300 сил, и долгожданный полный привод появился.
Концепт e-Legend, который покажет Peugeot, едва ли представляет большой практический интерес прямо сейчас, но может служить намеком на то, что французы рассматривают вариант возвращения в этот сегмент. Характеристики, как и полагается концепт-кару, топовые: электрическая силовая установка, полный привод 462 лошадиные силы и 800 «ньютонов» момента. Еще и запас хода достойный – 600 километров по циклу WLTP.
Seat
Автомобили Seat пока не спешат возвращаться в Россию, а зря – такой автомобиль, как Seat Tarraco мог бы пользоваться у нас большой популярностью. Дитя платформы MQB является двоюродным братом Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, поэтому под капотом окажутся знакомые двигатели семейств TSI и TDI, которые развивают от 150 до 190 лошадиных сил.
Коробки передач – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, а привод – либо передний, либо полный. В списке опций – все то, чего мы ожидаем от концерна Volkswagen в 2018 году: полностью цифровая панель приборов, мультимедийная система с функцией управления жестами, адаптивный круиз-контроль и не менее адаптивная подвеска.
Skoda
Skoda в Париже расскажет о своем настоящем и поведает о планах на будущее. Из достижений настоящего – самый быстрый семиместный кроссовер на Нюрбургринге, который зовется Kodiaq RS. Машину оснастят 2-литровым силовым агрегатом с двойным наддувом, который будет развивать 240 лошадиных сил. Рекорд за рулем кроссовера установила «Королева Северной Петли» Сабина Шмитц.
А на будущее компании намекнет концепт Vision RS, который, как многие полагают, является предвестником Rapid Spaceback второго поколения. Конечно, серийный Rapid вряд ли получит электрическую силовую установку, обвес с диффузором и антикрылом, а также интерьер, отделанный карбоном и хрусталем, но на то концепт-кары и нужны... О новинках Парижа мы скоро узнаем всё: автосалон откроется для журналистов во вторник, 2-го октября.