Главные премьеры Парижа

Считанные дни остаются до старта Парижского автосалона, который проходит каждую осень четного года, чередуясь с Франкфуртским. Есть все предпосылки к тому, что салон 2018 года окажется самым скучным за многие годы: многие компании выставку этого года пропускают, сосредотачивая силы на Женеве 2019 года. Не будет ни Mitsubishi, ни Ford, ни Bentley, ни Alfa Romeo… Но это не значит, что в Париже будет не на что посмотреть.