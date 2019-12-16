Появились первые изображения нового седана Hyundai

В Hyundai стилистику седана Aura называют «спортивным и футуристичным воплощением дизайн-философии Sensuous Sportiness». Этот «язык» южнокорейская марка впервые продемонстрировала весной этого года на концепте Le Fil Rouge. Дебютной серийной моделью в стиле «чувственной спортивности» стала новая Sonata.
Внешне Hyundai Aura точно такой же, как Grand i10 Nios. На месте остались широкая решетка радиатора и «бумеранги» ходовых огней. Внутри, по слухам, тоже все без изменений: восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса, цифро-аналоговая приборная панель и двухцветная отделка.
Линейка силовых агрегатов перейдет «Ауре» от Grand i10. Субкомпактный седан можно будет заказать с дизельной «турботройкой» 1.2 мощностью 75 лошадиных сил или атмосферной «четверкой» того же объема, выдающей 83 лошадиные силы. Оба двигателя будут сочетаться с «механикой» либо «роботом».