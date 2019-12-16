Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:06

Появились первые изображения нового седана Hyundai

Модель Aura по размерам будет меньше Solaris

Алексей Носаченко
Индийский офис Hyundai опубликовал эскизы нового седана для местного рынка. Субкомпактная модель Aura по размерам окажется меньше Solaris. Он построен на базе хэтчбека Grand i10 Nios и, очевидно, разделит с ним техническую начинку.

В Hyundai стилистику седана Aura называют «спортивным и футуристичным воплощением дизайн-философии Sensuous Sportiness». Этот «язык» южнокорейская марка впервые продемонстрировала весной этого года на концепте Le Fil Rouge. Дебютной серийной моделью в стиле «чувственной спортивности» стала новая Sonata.

Внешне Hyundai Aura точно такой же, как Grand i10 Nios. На месте остались широкая решетка радиатора и «бумеранги» ходовых огней. Внутри, по слухам, тоже все без изменений: восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса, цифро-аналоговая приборная панель и двухцветная отделка.

Линейка силовых агрегатов перейдет «Ауре» от Grand i10. Субкомпактный седан можно будет заказать с дизельной «турботройкой» 1.2 мощностью 75 лошадиных сил или атмосферной «четверкой» того же объема, выдающей 83 лошадиные силы. Оба двигателя будут сочетаться с «механикой» либо «роботом».