Появились первые изображения нового седана Hyundai

Внешне Hyundai Aura точно такой же, как Grand i10 Nios. На месте остались широкая решетка радиатора и «бумеранги» ходовых огней. Внутри, по слухам, тоже все без изменений: восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса, цифро-аналоговая приборная панель и двухцветная отделка.