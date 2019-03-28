Новый седан Hyundai Sonata: турбоверсия и гибрид с солнечной батареей

Гибридная Sonata отличается каскадной решеткой радиатора, колесами с аэродинамическим рисунком и задним спойлером. Силовая установка состоит из двухлитрового «атмосферника» и электромотора. Средний расход топлива гибрида снижен на 10 процентов по сравнению с предшественником и составляет пять литров на 100 километров пробега. В крышу седана вмонтирована солнечная панель, которая подзаряжает тяговые батареи и обеспечивает до 1300 километров дополнительного пробега в год.