Новый седан Hyundai Sonata: турбоверсия и гибрид с солнечной батареей

Турбоседан легко отличить по особой решетке радиатора, символизирующей драгоценный камень, дополнительной воздуховодами по краям переднего бампера, эксклюзивному оформлению задней части кузова и сдвоенному выхлопу. Он оснащен двигателем 1.6 T-GDi, первенцем нового семейства Smart Stream, который развивает 180 сил и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом».
Гибридная Sonata отличается каскадной решеткой радиатора, колесами с аэродинамическим рисунком и задним спойлером. Силовая установка состоит из двухлитрового «атмосферника» и электромотора. Средний расход топлива гибрида снижен на 10 процентов по сравнению с предшественником и составляет пять литров на 100 километров пробега. В крышу седана вмонтирована солнечная панель, которая подзаряжает тяговые батареи и обеспечивает до 1300 километров дополнительного пробега в год.
Hyundai Sonata восьмого поколения выполнена в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness (чувственная спортивность) и построена на платформе третьего поколения. В облике «Сонаты» язык дизайна выражается через многослойные линии кузова, объемные поверхности, а также выпуклые и вогнутые формы. В профиль седан напоминает купе. Известно, что Sonata первой из моделей марки получила аудиосистему Bose с 12 динамиками