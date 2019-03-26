Lamborghini, Toyota и Michelin выступили против «Ауруса» в Европе

В настоящий время ФГУП «НАМИ» проводит регистрацию бренда Aurus в Европе и на Ближнем Востоке. В январе этого года марка зарегистрирована в странах Бенилюкса (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге), а также в Литве и Латвии.