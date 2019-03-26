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12:50

Lamborghini, Toyota и Michelin выступили против «Ауруса» в Европе

Они считают, что наименование марки схоже с названиями их моделей и продуктов

© Фото: AURUS Russia | vk.com
Компании Lamborghini, Toyota и Michelin опротестовали заявку на регистрацию марки Aurus (Кортеж) в Европе. Они считают, что наименование схоже с названиями их моделей и продуктов.

Так, в Lamborghini уверены, что Aurus созвучно Urus, представители Toyota считают, что наименованием марки похоже на Auris, а Michelin выпускает линейку покрышек под брендом Taurus, пишут «Известия». Если компании не откажутся от претензий, то НАМИ придется продавать люксовые машины под другим названием.

Фото: AURUS Russia | vk.com

В настоящий время ФГУП «НАМИ» проводит регистрацию бренда Aurus в Европе и на Ближнем Востоке. В январе этого года марка зарегистрирована в странах Бенилюкса (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге), а также в Литве и Латвии.

Фото: AURUS Russia | vk.com

В начале марта на моторшоу в Женеве состоялась европейская премьера седана Aurus Senat S600 и его длиннобазной бронированной модификации L700. Оба автомобиля оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литровой «восьмерки», 40-сильного электромотора и девятидиапазонного «автомата». Обычный полноприводный седан набирает «сотню» за шесть секунд, а его бронированная модификация – за девять секунд.

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