Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади

Кабриолет Aurus придет на смену нынешнему церемониальному ЗИЛ-41041 АМГ. Внешность автомобиля будет такой же, как у седана Senat S600, однако появится мягкий складной верх и поручень для езды стоя. Не исключено, что открытая версия «Сената» поступит и в свободную продажу.
По технике также не ожидается никаких изменений. Открытый «Аурус» оснастят гибридной силовой установкой, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства. Седан с таким двигателем может разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость — 250 километров в час.
Помимо седана Senat, в линейке Aurus есть бронированный лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal. Также компания работает над внедорожником Komendant. С 2020 года машины бренда будут собирать на заводе «Соллерс» в «Алабуге».