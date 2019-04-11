Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади

Кабриолет Aurus придет на смену нынешнему церемониальному ЗИЛ-41041 АМГ. Внешность автомобиля будет такой же, как у седана Senat S600, однако появится мягкий складной верх и поручень для езды стоя. Не исключено, что открытая версия «Сената» поступит и в свободную продажу.