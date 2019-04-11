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12:24

Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади

Автомобиль примет участие в параде 9 Мая

В Сети появились фотографии кабриолетов Aurus. Два закамуфлированных автомобиля засняли на Манежной площади в центре Москвы во время репетиции парада 9 Мая. Автомобили двигались в направлении к Красной площади.

Кабриолет Aurus придет на смену нынешнему церемониальному ЗИЛ-41041 АМГ. Внешность автомобиля будет такой же, как у седана Senat S600, однако появится мягкий складной верх и поручень для езды стоя. Не исключено, что открытая версия «Сената» поступит и в свободную продажу.

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По технике также не ожидается никаких изменений. Открытый «Аурус» оснастят гибридной силовой установкой, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства. Седан с таким двигателем может разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Помимо седана Senat, в линейке Aurus есть бронированный лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal. Также компания работает над внедорожником Komendant. С 2020 года машины бренда будут собирать на заводе «Соллерс» в «Алабуге».

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