Стали известны сроки запуска автомобилей Aurus в серию

В интервью ТАСС Мантуров заявил: «Следующая наша техническая задача — запустить серийное производство машин начиная с 2020 года. 2019 год будет подготовительным для перехода на «серию», которая начнется, скорее всего, с середины 2020 года. Индустриальным партнером проекта здесь станет «Соллерс». Площадка под производство тоже уже выбрана — это завод «Соллерс» в «Алабуге». Там будут созданы мощности для выпуска пяти тысяч автомобилей в год».
Завод Ford Sollers на территории особой экономической зоны «Алабуга» работает с 2012 года. Здесь собирают Ford Explorer, Kuga и фургон Transit.
Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, который может выпускать не больше 150 автомобилей в год. При этом количество предзаказов уже превысило производственные возможности. По информации от одного из дилеров марки, для бронирования Aurus Senat необходимо внести депозит в размере 1,5 миллиона рублей, однако полная стоимость седана по-прежнему неизвестна.
Полноприводный Aurus Senat — гибрид, оснащенный 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильным электрическим мотор-генератором и девятидиапазонным «автоматом» российского производства. Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.