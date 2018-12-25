Стали известны сроки запуска автомобилей Aurus в серию

Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, который может выпускать не больше 150 автомобилей в год. При этом количество предзаказов уже превысило производственные возможности. По информации от одного из дилеров марки, для бронирования Aurus Senat необходимо внести депозит в размере 1,5 миллиона рублей, однако полная стоимость седана по-прежнему неизвестна.

Полноприводный Aurus Senat — гибрид, оснащенный 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильным электрическим мотор-генератором и девятидиапазонным «автоматом» российского производства. Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.