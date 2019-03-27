Под маркой Aurus выпустят парадный кабриолет

Кабриолет будет построен в рамках проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж». В движение его будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства. Седан может разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость — 250 километров в час.