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16:30

Под маркой Aurus выпустят парадный кабриолет

Автомобиль будут использовать для церемониальных выездов

Седан Aurus Senat
В линейке Aurus появится парадный кабриолет, которым заменят нынешний церемониальный ЗИЛ-41041 АМГ. Внешне автомобиль будет похож на седан Senat S600, но с мягкой складной крышей и регулируемым поручнем для езды стоя.

По сообщению «Российской газеты», разработка кабриолета Aurus находится на завершающейся стадии. Возможно, широкой публике автомобиль покажут уже по время парада 9 мая. Не исключено, что открытая версия «Сената» поступит и в свободную продажу.

Aurus Senat

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Кабриолет будет построен в рамках проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж». В движение его будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства. Седан может разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Aurus Arsenal

Помимо седана Senat, в линейке Aurus есть бронированный лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal. Также компания работает над внедорожником Komendant. С 2020 года машины бренда будут собирать на заводе «Соллерс» в «Алабуге». Планируемый объем производства — пять тысяч автомобилей в год.

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