Под маркой Aurus выпустят парадный кабриолет

По сообщению «Российской газеты», разработка кабриолета Aurus находится на завершающейся стадии. Возможно, широкой публике автомобиль покажут уже по время парада 9 мая. Не исключено, что открытая версия «Сената» поступит и в свободную продажу.
Кабриолет будет построен в рамках проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж». В движение его будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» российского производства. Седан может разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость — 250 километров в час.
Помимо седана Senat, в линейке Aurus есть бронированный лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal. Также компания работает над внедорожником Komendant. С 2020 года машины бренда будут собирать на заводе «Соллерс» в «Алабуге». Планируемый объем производства — пять тысяч автомобилей в год.