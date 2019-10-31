Кабриолет Aurus получил разрешение на езду по дорогам

Кабриолет Aurus представили публично весной этого года: он принял участие в Параде Победы. Однако к месту проведения мероприятия автомобиль доставили на эвакуаторе, так как тогда допуск на дороги общего пользования еще не был оформлен. Однако теперь один из «Аурусов», по всей видимости, можно будет встретить на московских улицах.
Автомобиль разрабатывался на протяжении двух лет. Он построен на базе седана Aurus Senat S600 и отличается конструктивными доработками и уникальными настройками подвески и трансмиссии. Например, жесткость кузова была увеличена, дорожный просвет занижен на 20 миллиметров, а новые настройки подвески обеспечивают плавность хода. В «парадном» режиме кабриолет может двигаться со скоростью не более 20 километров в час.
Всего собрали три экземпляра: два для объезда расчетов и третий, запасной, который дежурит у Спасских ворот Кремля на случай поломки одной из основных машин. В свободную продажу такие автомобили не поступят.