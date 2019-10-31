Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:13

Кабриолет Aurus получил разрешение на езду по дорогам

На автомобиль оформили допуск на дороги общего пользования

В базе Росстандарта обнаружилось Свидетельство о безопасности транспортного средства, выданное на кабриолет Aurus. Причем разрешение оформлено только на один экземпляр модели, тогда как всего было выпущено три таких автомобиля. Эта машина принадлежит Министерству обороны России.

Кабриолет Aurus представили публично весной этого года: он принял участие в Параде Победы. Однако к месту проведения мероприятия автомобиль доставили на эвакуаторе, так как тогда допуск на дороги общего пользования еще не был оформлен. Однако теперь один из «Аурусов», по всей видимости, можно будет встретить на московских улицах.

Автомобиль разрабатывался на протяжении двух лет. Он построен на базе седана Aurus Senat S600 и отличается конструктивными доработками и уникальными настройками подвески и трансмиссии. Например, жесткость кузова была увеличена, дорожный просвет занижен на 20 миллиметров, а новые настройки подвески обеспечивают плавность хода. В «парадном» режиме кабриолет может двигаться со скоростью не более 20 километров в час.

Всего собрали три экземпляра: два для объезда расчетов и третий, запасной, который дежурит у Спасских ворот Кремля на случай поломки одной из основных машин. В свободную продажу такие автомобили не поступят.

Источник: Росстандарт