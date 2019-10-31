Кабриолет Aurus получил разрешение на езду по дорогам

Кабриолет Aurus представили публично весной этого года: он принял участие в Параде Победы. Однако к месту проведения мероприятия автомобиль доставили на эвакуаторе, так как тогда допуск на дороги общего пользования еще не был оформлен. Однако теперь один из «Аурусов», по всей видимости, можно будет встретить на московских улицах.